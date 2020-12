Einwohnerrat bewilligt 31-Millionen-Schulhaussanierung – nach einigen Diskussionen

Das Schulhaus Pfaffechappe soll in ein modernes Primarschulhaus umgebaut werden: Der Badener Einwohnerrat hat einen Kredit von 31,15 Millionen Franken bewilligt, mit 41 zu 6 Stimmen. Aufgrund der Höhe der Summe wird auch noch das Badener Stimmvolk an der Urne über die Zukunft der Pfaffechappe abstimmen, voraussichtlich am 7. März. Der Bezug ist für das Schuljahr 2023/24 geplant.