Einwohnerrätin fordert mehr Frauen im Casino-Verwaltungsrat – die sechs Mitglieder sind alles Männer

Frauen waren immer wieder Teil des Gremiums

In der Vergangenheit sassen bereits Frauen im Verwaltungsrat der Stadtcasino Baden AG. 2017 schieden mit Friederike Vinzenz und Karen Wachter die letzten beiden aus dem Gremium aus, das damals noch aus neun Personen bestand. Wer heute auf die Website geht, dem lächeln unter dem Punkt Verwaltungsrat nur Männer entgegen: Präsident Jürg Altorfer, Stadtammann Markus Schneider, Marc Périllard, Christoph Thurnherr, Thomas Kaiser und Hubertus Thonhauser.

«Auch bei den Tochtergesellschaften oder bei den Kadern der operativen Ebene sucht man vergeblich nach Frauen», schreibt Wiederkehr in ihrer Anfrage. Es gehe ihr nicht darum, Positionen wie diese in Zukunft nur aufgrund des Geschlechts zu besetzen: «Es hat sicher seinen Grund, warum diese sechs Männer im Gremium sind. Es soll schliesslich auch die geeignetste Person den Job übernehmen.»

Auch sei es wohl nicht ganz einfach, überhaupt Frauen zu finden: «Es gibt aber in diversen Bereichen starke Frauennetzwerke, die von der Stadt angezapft werden könnten, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung.» Was ja gerade im Casino, das so stark auf Digitalisierung setze, grosses Potenzial ha- be. Wiederkehr betont, keine schlechten Absichten mit ihrer Anfrage zu haben, das Casino mache einen hervorragenden Job in vielen Bereichen: «Insbesondere in der Suchtprävention oder als regionaler Sponsor in den Bereichen Soziales, Kultur, Jugend und Sport.»