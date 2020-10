Einkaufen ganz ohne Plastik: Dieses Paar führt den ersten Unverpacktladen in Turgi

Wer den Unverpacktladen ­Marta an der Bahnhofstrasse 3 in Turgi betritt, fühlt sich sofort fast wie zu Hause. Mit viel Holz entsteht eine heimelige Atmosphäre. Von der NAB-Filiale, die früher einmal in den Räumlichkeiten war, sind nur die umfunktionierten Sitzbänkli und die Decke geblieben. Im hinteren Teil des Ladens befindet sich ein alter Heuwagen umgewandelt in ein Regal. Die Holzverkleidung der Theke wurde aus einer alten Gelateria gerettet. Dass die Möbel an eine frühere Zeit erinnern, kommt nicht von ungefähr, sondern gehört zum Konzept.

Selina Keller, Inhaberin des Ladens, hat ihr Geschäft nach ihrer Grossmutter benannt. Der Name soll laut Keller symbolisieren, dass man früher einen anderen, wenn nicht sogar besseren Umgang mit Lebensmitteln hatte. «Früher war nicht alles besser, aber der Umgang mit Lebensmitteln bestimmt», sagt die 33-Jährige. Früher hat man saisonal und regional gegessen. Wenn es am Vorabend noch Reste gab, ass man diese am nächsten Tag zu Mittag. Dieses Prinzip will Selina Keller auch in ihrem Laden umsetzen.

Zusammen mit ihrem Partner Stephan Ineichen führt sie den ersten Unverpacktladen in Turgi. In Baden besteht bereits seit 2017 mit dem «Ohne-»Laden ein Geschäft mit ähnlichem Konzept. Es ist einfach: Die Kundinnen und Kunden füllen die Waren in wiederverwendbare Behälter ab, die sie entweder von zu Hause mitbringen oder im Laden kaufen.