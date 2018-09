Zum zweiten Mal konzentriert sich die Aargauer Denkmalpflege dieses Jahr auf einen Standort, um die Tage des Denkmals zu feiern. Die Veranstaltung findet zum 25. Mal statt. Letztes Jahr ging es in Laufenburg um «Macht und Pracht». Passend zum diesjährigen Motto «Ohne Grenzen» lädt die Denkmalpflege heuer als Schwerpunkt nach Baden und Ennetbaden: Die Thermalquellen am Limmatknie ziehen schon seit über 2000 Jahren Besucher aus aller Welt an. Am Sonntag wird Landammann und Kulturdirektor Alex Hürzeler um 11.15 Uhr die Gäste auf dem Badener Kurplatz begrüssen. Anschliessend werden der Badener Stadtammann Markus Schneider und der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer kurze Einblicke in die Bau- und Kulturgeschichte der Badener Bäder geben. Auf dem Kurplatz locken den ganzen Sonntag über ein reichhaltiges kulturelles, aber auch ein kulinarisches Angebot. Es wird einen Infostand geben, an dem man sich über die Veranstaltungen schlaumachen und sich für die Führungen anmelden kann (Platzzahl beschränkt). Am Kurplatz wird es auch ein Kinderprogramm und ein frei zugängliches Badebecken des Vereins Bagni Popolari geben. Es finden unter anderem auch Führungen durch das Badener Kurtheater (gerade im Umbau), zum ehemaligen Kino und jetzigen Kulturhaus Royal, ins Ennetbadener Hotel Bad Schwanen oder zur betonbrutalistischen St. Michaelskirche statt. «Wir möchten allen Leuten etwas bieten, auch jenen, die noch kaum Kontakt mit der Denkmalpflege hatten», sagt Projektleiterin Franziska Schmid-Schärer. «Früher sind wir im Kanton herumgereist. Mit dem Schwerpunkt an einem Ort können wir nun mit unserem ganzen Team viel präsenter sein.» Die Denkmaltage haben trotzdem einige «Aussenstationen» im Kanton: So bietet etwa das Museum Aargau Führungen auf Schloss Habsburg und auf dem Legionärspfad Vindonissa. Im Museum Kloster Muri geht es darum, was das kulturelle Erbe zu erzählen hat. Die Kantonsarchäologie führt in Kaiseraugst ins römische Gerbehaus Schmidmatt oder zur römischen Wasserleitung in Windisch. Es gibt sehr viel zu entdecken – in Baden, Ennetbaden, aber auch in Habsburg, Kaiseraugst, im Kloster Muri, in der Oelmühle Seon, in Windisch und am Sternenplatz und im Schlössli Wohlen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Mehr Informationen finden Sie online unter www. hereinspaziert.ch. (AF.)