In weniger als fünf Stunden haben die Bauarbeiter am Freitag auf der «Tägi»-Baustelle in Wettingen die Betonplatte für das unbedeckte Eisfeld gelegt. Dafür gossen sie den Beton auf eine Unterkonstruktion, die insgesamt 20 Kilometer Leitungen enthält. Durch diese wird künftig das Kühlmittel fliessen.

«Die Platte besteht aus rund 280 Kubikmeter Beton, was zirka 40 Betonmischer-Lastwagen entspricht», erklärte Marco Baumann, Geschäftsführer der Tägi AG, bei einer Baustellenführung. Beim Einbau kamen unter anderem zwei Betonpumpen mit je einem Ausleger von 60 Metern Länge zum Einsatz.