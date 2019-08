Die Mauer an der frisch renovierten Neuen Aargauer Bank (NAB) war während Wochen hinter Baustellenzäunen und Tüchern verborgen, bevor sie am Samstag mit einem kleinen Festakt enthüllt wurde.

In der Schweiz gibt es keine Brennöfen, in denen so grosse Fliesen gebrannt werden könnten. Die grösste Platte misst allein fast zwei Meter in der Länge, die kleinste nur wenige Millimeter. In Portugal wurden sie zugeschnitten, glasiert und nach Baden verschickt.

So einfach die Fliesen auf den ersten Blick aus der Nähe wirken, so aufwendig und intensiv war die Vorbereitung. Keine der fragilen Platten ist gleich gross. Spierenburg hat sie in der Brennerei Viúva Lamego in Portugal brennen lassen – ein Traditionsunternehmen, das die berühmten portugiesischen Azulejos herstellt.

Veronika Spierenburg ist in Remetschwil aufgewachsen und hat in Baden die Bezirksschule besucht. Die 38-Jährige hat in Aarau den gestalterischen Vorkurs gemacht und danach in Basel, London und Amsterdam studiert. Sie wohnt heute in Zürich und hat zeitweise auch in Peking, Helsinki und in Brasilien gelebt und gearbeitet. «Mir ist es wichtig, etwas von der Welt zu sehen und den Horizont zu erweitern», sagt Spierenburg. Aber sie kehre auch gerne in den Aargau zurück. 2016 hat sie in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg eine Mosaikwand gestaltet, die nur die Insassen und die Wärterinnen und Wärter sehen. Der Öffentlichkeit bleibt das Werk verborgen.

«Hier in Baden ist genau das Gegenteil der Fall», sagt Spierenburg. «Im Metro-Shop huschen viele Passanten einfach vorbei. Hier ist man nicht richtig drinnen und nicht richtig draussen. Der Ort hat mich nicht mehr losgelassen.» Bei der Konzeption hat sich die Künstlerin auch stark mit der Geschichte des Kurorts Baden beschäftigt. «Es war für mich fast eine Offenbarung, was in der Stadt Baden alles läuft.» Sie sei fasziniert von der reichen Geschichte des Weltkurorts, der sich allmählich zur Industriestadt wandelte.