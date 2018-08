Was im Mai 2017 mit einem Spatenstich begann, wurde am Donnerstag mit einem Ständchen der Bläserbande der Musikschule Wettingen eingeweiht: die neue Dreifachturnhalle auf der Schulanlage Margeläcker. Für das Bauwerk, das vom Zürcher Büro Nägele Twerenbold Architekten geplant und von der Totalunternehmerin Implenia AG erstellt wurde, hiess das Volk im Februar 2017 einen Kredit über 12,8 Mio. Franken gut.

«Es ist eine Halle für alle», sagte Bauvorsteher Martin Egloff (FDP). Die neue Sportstätte könne nicht nur von der Schule, sondern auch von den Wettinger Vereinen genutzt werden. Egloff sei stolz, dass die qualitativ hochwertige Halle termingerecht und – gemäss provisorischer Abrechnung – unter dem gesprochenen Betrag realisiert werden konnte. «Für die Schule und die Vereine ist die Dreifachturnhalle Gold wert», fügte Thomas Sigrist, Schulpflegepräsident der Schule Wettingen, an. So verfügt sie etwa über Wettkampfturngeräte und eine Schnitzelgrube. Sie stelle die Krönung der zuletzt realisierten Schulbauten dar, dazu gehören die Schulhausaufstockung Margeläcker und der Neubau des Zehntenhof-Schulhauses.

Zopf als symbolischer Schlüssel

Egloff brachte drei Spaten des Spatenstichs mit und eigens für die Einweihung angefertigte Fussbälle, die an die Realisierung erinnern sollen. Gleichzeitig wird auch das Bild «Sommergarten» von Heinrich Müller, das seit der Einweihung des «Tägi» 1974 im Foyer des Sportzentrums hing, in der neuen Sportstätte ihren Platz finden. Im Anschluss übergab Egloff Bildungsvorsteher Sandro Sozzi (CVP) einen in Schlüsselform gefertigten Zopf.

In Wettingen gibt es bereits zehn Turnhallen, jedoch sind diese praktisch ununterbrochen belegt. Mit dem Bau der Dreifachturnhalle kann die Gemeinde den Platzbedarf abdecken, der seit längerem besteht – und so den Bildungsauftrag erfüllen.