Ein Zug fährt mit offener Türe von Brugg nach Baden – das sagen die SBB zum Vorfall

Seit Wochen hagelt es Kritik gegen die SBB. Am Freitagmorgen ereignete sich ein weiterer Vorfall: Gegenüber «20 Minuten» sagte Leser D. B., er sei in Brugg in den Interregio eingestiegen. Laut seinen Ausführungen handelte es sich bei der betroffenen Türe um die einzige noch offene, die anderen Türen seien bereits geschlossen gewesen.

Die betroffene Tür blieb nach der Abfahrt in Brugg aber auch auf offener Strecke und bei vollem Tempo geöffnet. Erst kurz vor Baden habe die Zugbegleiterin die Tür geschlossen.

Zug fährt weiter, als wäre nichts gewesen

SBB-Sprecher Raffael Hirt erklärt auf Anfrage dieser Newsseite, dass der betroffene Zug weiterhin fahre. Die Tür sei aber mittlerweile verschlossen und mit einem Aufkleber versehen, dass die Türe eine Funktionsstörung habe. Weshalb es zum Vorfall kam, kann Hirt nicht sagen. «Das ist Teil der vertieften Abklärungen.» Der Wagen werde aber auf Störungen untersucht.

Es handelt sich um einen Wagen des Typs Einheitswagen IV. Derselbe Typ war Ursache für einen tödlichen Unfall in Baden Anfang August. Der Zugbegleiter Bruno R. verstarb, weil er in Baden eingeklemmt und über mehrere hundert Meter mitgeschleift worden war.

Nach dem tödlichen Unfall versprachen die SBB Besserung. Alle knapp 500 Wagen dieses Typs wurden sorgfältig kontrolliert. «Die Züge entsprechen nach wie vor unseren Sicherheitsvorstellungen», sagt SBB-Sprecher Hirt. (sku)