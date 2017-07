Die vom Volk gutgeheissene Brücke über die Reuss im ersten Abschnitt der Umfahrung kostet 24 Millionen Franken. Dazu kommt der zweite Abschnitt zur Entlastung der Kernzone von Mellingen für 12 Millionen Franken. Und was würde die Tunnelvariante kosten? Meier: «Beim Vortrieb unter dem Fluss durch rechnen wir mit 160 000 Franken pro Meter, beim Tagebau mit 80 000 Franken pro Meter.

Insgesamt würde dies mindestens 100 Millionen Franken kosten.» Das ist viermal so viel wie die Brücke. Meier gibt zu bedenken, dass Betrieb und Unterhalt des Tunnels während dessen Lebensdauer nochmals so viel kostet wie der Bau selbst. Bei einer normalen Strasse wäre es etwa halb so viel wie die Baukosten.

Eine Tunnelvariante bräuchte ein gänzlich neues Projekt. Wann stünde dann die Umfahrung? Meier rechnet: Ab einem allfälligen entsprechenden Regierungsentscheid bräuchte man 2 bis 2,5 Jahre für ein neues Bauprojekt. Das Kreditgenehmigungsverfahren dauert etwa ein Jahr, die Auflage des Projekts mit Einwendungsverhandlungen 1,5 bis 2 Jahre. Danach folgt das Landerwerbsverfahren (etwa ein Jahr).

Der politische Prozess inklusive allfälliger Volksabstimmung dauert nochmals ein Jahr. Meier: «Optimal wären wir in sechs bis sieben Jahren wieder so weit, wo wir heute stehen.» Wann würde dann die Tunnelumfahrung eingeweiht? Der Brückenbau dauert 1,5 bis 2 Jahre, der Tunnelbau bräuchte vier bis fünf Jahre. Meier: «Zählt man alles zusammen, würde die Umfahrung mit Tunnel im optimalen Fall 2030 eingeweiht.»

Die Umweltverbände fordern allerdings nicht nur die Prüfung eines Tunnels, sondern auch einer grossräumigen Umfahrung. Meier dazu: «Jeder zusätzliche Meter Tunnel kostet rund 100 000 Franken. Zudem bräuchte eine grossräumige Umfahrung mehr Boden. Das wollen wir vermeiden.»

Lesen Sie auch den Kommentar: Strassenkasse nicht einfach leeren