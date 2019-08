Gemeindehäuser sind im Allgemeinen im Innern eher nüchtern. Wer aber in diesen Wochen auf einem Ennetbadener Amt etwas zu erledigen hat, erlebt ein Wunder – nicht nur ein blaues, sondern ein vielfarbiges, vereinzelt auch ein schwarz-weisses: Vom Eingangsbereich über das Treppenhaus bis ins Sitzungszimmer unterm Dach ziehen Fotografien die Blicke magisch an. Manche Betrachter werden sich darüber wundern, was es da zu sehen gibt: Menschen in Ambiente und Kleidern aus vergangenen Zeiten; Feuerwehrleute in altmodischen Uniformen.; gespenstisch-vernebelte Szenen.

In vielen Besuchern aber werden die Fotos freudige Gefühle wachrufen – Erinnerungen an höchst vergnügliche Abende an ungewöhnlichen Orten, etwa im Feuerwehrmagazin, im Parkhaus Ennetbaden, im Hotel Limmathof und im Gartensaal der Villa Boveri in Baden.