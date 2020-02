Ein Ritterschlag für Alexandra Papadopoulos bei «The Voice»

«Das hat mega geil getönt», lobt Anna Rossinelli den Auftritt von Alexandra Papadopoulos. Die 18-jährige Würenloserin hat soeben den Song «Set Fire To The Rain» von Adele vor der fünfköpfigen Jury von «The Voice of Switzerland» zum Besten gegeben. Nicht nur Anna Rossinelli, sondern auch die «Büetzer Buebe» Gölä und Trauffer sowie Noah Veraguth von der Band «Pegasus» haben den roten Knopf gedrückt und wollen Alexandra in ihrem Team. Somit hat Alexandra die «Blind Auditions» der Castingshow des Senders 3+ überstanden und ist eine Runde weiter. Denn mindestens einer der Jury muss sich für sie entscheiden, damit sie nicht ausscheidet. Nur DJ Antoine hat den Buzzer nicht betätigt.

Zwar hätten die Töne am Anfang noch etwas gewackelt, sagte Gölä. «Aber dann bist du den Kanal hinaufgefräst», ergänzte Trauffer. Und Noah Veraguth meinte gar: «Technisch ist deine Stimme die beste, die ich bis jetzt gehört habe.» Auch DJ Antoine fand ihren Auftritt «mega», der am Montag auf dem Sender 3+ ausgestrahlt wurde. Er ging kurzerhand neben die Bühne, holte ein Schwert hervor und schlug Alexandra symbolisch zur Ritterin. Am Schluss wählte sie Noah Veraguth als ihren Coach für die «Battles», die auf die «Blind Auditions» folgen.