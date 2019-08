Damit Ford-Mustang-Fans in der Schweiz auf ihre Kosten kommen, organisiert der «Mustang Club of Switzerland» – der grösste seiner Art in Europa – alle zwei Jahre ein «Mustang & Shelby Meeting». Nach fünf Durchführungen im Aargau auf dem Flugplatz Birrfeld gastierte man am vergangenen Wochenende nach 2017 zum zweiten Mal in Zug. Rund 720 Fahrzeuge von Privaten aus dem In- und Ausland waren auf dem Stierenmarktareal zu bestaunen, Mustangs der ersten Generation bis hin zu den neusten Modellen.

Der aktuell rund 220 Mitglieder starke Verein «Mustang Club of Switzerland» wird seit 2013 vom Fislisbacher René Suter präsidiert. Dieser erblickte just in dem Jahr das Licht der Welt, als der erste Ford-Sportwagen der Modellreihe Mustang in den USA verkauft wurde: 1964. Kann es da ein Zufall sein, dass der mittlerweile 55-jährige Kriminalpolizist seit jeher ein Fan des Kult-Autos aus den Staaten ist? «Ich bin auf jeden Fall seit Kindesbeinen von diesen Autos fasziniert», sagt der zweifache Familienvater schmunzelnd. Im Alter von 18 Jahren kaufte Suter seinen ersten Ford Mustang mit Jahrgang 1973 und blieb der Marke bis heute treu.