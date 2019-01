2020 wird Wettingen 975 Jahre alt. Das ganze Jahr hindurch soll die Bevölkerung mit Feierlichkeiten an diesen Geburtstag erinnert werden. Höhepunkt wird die zehntägige Jubiläumsfeier vom 14. bis 23. August 2020 sein (AZ vom 14. 12.). «Wir wollen ein Fest für alle Generationen – ganz Wettingen-‹like›», sagte CVP-Gemeindeammann Roland Kuster an der gestrigen Medienorientierung voller Enthusiasmus. Jeder Monat wird für ein bestimmtes Thema stehen, damit sich «jede Wettigerin und jeder Wettiger mindestens einmal angesprochen fühlt». So steht es im Kreditbegehren über 450'000 Franken, das an der nächsten Einwohnerratssitzung vom 24. Januar zur Genehmigung vorgelegt wird.

Insgesamt sind für die 975-Jahr-Festlichkeiten etwas mehr als 2,8 Millionen Franken budgetiert. Nebst dem Gemeindebeitrag von 450'000 Franken wird mit verschiedenen Einnahmen durch Sponsoren, Vereine und Eintritte gerechnet. Die Kosten sind im Kreditbegehren zum Jubiläumsfest detaillierter aufgeführt. «Wir haben aus ‹little Wettige› gelernt», so Kuster. Die negativen Erfahrungen mit der Kreditabrechnung zum Wettinger Festbeitrag an die Badenfahrt 2017 sollen sich nicht noch einmal wiederholen. Die Kreditabrechnung war zweimal vom Einwohnerrat abgelehnt worden, weshalb sie inzwischen vom Regierungsrat behandelt werden muss. Moniert wurde vor allem eine fehlende detaillierte Abrechnung (die AZ berichtete).