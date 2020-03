Ein Idyll aus Rosen und Hortensien: Ehrendinger Ehepaar präsentiert seinen Garten in SRF-Serie

Wo in Ehrendingen einst Tag für Tag Gips gemahlen wurde, befindet sich heute ein liebevoll gepflegter Garten. Von Buchshecken eingefasst gedeihen zarte rosafarbene und weisse Rosen. Hortensien wechseln sich ab mit Storchenschnabel, Steinbelag mit wildem Naturrasen.

Den Garten des Ehepaars Schindler betrachtend, fällt es schwer, zu glauben, dass die beiden Gartenneulinge sind. Seit knapp sechs Jahren betreiben die Schindlers ihren Mühlegarten, der am kommenden Sonntag in der SRF-Serie «Hinter den Hecken» präsentiert wird. Erst dank ihrem Umzug in das historische Gebäude haben die zwei ihren grünen Daumen entdeckt. «Wir haben an unserem vorherigen Wohnort einst mit Gemüse gestartet. Damals haben wir hauptsächlich darauf geachtet, dass der Rasen tipptopp ist», sagt Yvonne Schindler.

Mit dem heutigen Arbeitsaufwand lässt sich ihr damaliges Tun kaum vergleichen. Wann immer die beiden Zeit finden, verbringen sie diese in ihrem Garten. Weil sich beide mit grossem Engagement der neu entdeckten Leidenschaft widmen, kann es schon mal zu Diskussionen kommen. «Wir haben schon ab und zu solche Situationen. Als mein Mann beispielsweise etwas gepflanzt hat und ich nach dem Heimkommen gemerkt habe, dass die Pflanze überhaupt nicht dorthin passt», sagt Schindler lachend.

Dem Konzept stets treue bleiben

Grundsätzlich sprechen sich die beiden Hobbygärtner aber stets genaustens ab, wollen sie doch ihrem Konzept treu bleiben. Weil der Vorbesitzer der Mühle diese nur als Zweitwohnsitz nutzte und nicht immer vor Ort war, konnte das Ehepaar bei Null starten und seine Vision voll und ganz ausleben.