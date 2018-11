Er muss es wissen. Rolf Beeler ist nicht nur Maître Fromager, er beliefert mit seinen Gourmet-Produkten die Spitzengastronomie der Schweiz – und im Ausland. Rolf Beeler, Käsermeister mit Geschäftssitz in Mellingen und Wohnort im Reusstal, ist der Schweizer Käse-Papst.

Als nun am Mittwochabend in Baden das alljährliche Fondue zum Start in den «Winterzauber» angerührt worden ist, war es für ihn der Moment, mit einem Klischee aufzuräumen: «Gutes Fondue stinkt nicht!» So viel Käsewissen gibt es selten in weniger als 30 Sekunden. (smo)