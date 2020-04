Ein ganzes Dorf trauert nach dem tödlichen Unfall um beliebten und geschätzten Landwirt

So auch Alt-Gemeinderat Daniel Aeschbach, der mit der Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil an vorderster Front im Einsatz stand. «Das war mental ein äussert schwieriger Einsatz.» Viele Gespräche hätten seit Freitag geholfen, das Geschehene besser zu verarbeiten. «Die Betroffenheit in der Gemeinde ist gross, da wir mit Toni Burger eine grosse Persönlichkeit mit Ecken und Kanten verloren haben.» Ortsbürger Toni Burger habe sehr viel für die Gemeinde getan, sei es im Wald, im OK des Dorffestes 2016, als Präsident des Feuerwehrvereins und nicht zuletzt mit dem legendären «Buurezmorge» jeweils an Auffahrt auf seinem Hof. «Wenn Not am Mann war, war Toni immer für alle da. Er hatte stets ein Lachen für alle. Die eigenen Kinder und die Kinder allgemein waren ihm sehr wichtig», sagt Aeschbach. «Wenn die Stalltüre offen war, durften alle Familien mit ihren Kinder hinein und seine Kühe bestaunen und auch füttern.» Toni Burger habe mit seinem grossen Engagement für die Gemeinde viel bewegt, «manchmal mit Vehemenz und auch mit Charme. Ich werde ihn sehr vermissen», sagt Aeschbach.

Toni Burger sagt einmal über sich selbst: «Es gibt Leute im Dorf, die haben zwei Nachbarn und reden mit keinem von beiden. Ich habe 100 Nachbarn und verstehe mich mit allen gut.» Entsprechend gross ist die Lücke die er zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern hinterlässt. Ein ausführlicher Nachruf folgt.