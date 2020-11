Ein früherer Stift wird Chef bei Augenoptik Kuhn: «Ich gehöre schon fast zum Inventar»

«Kuhn» ist kein Familienunternehmen, seit mehr als 40 Jahren trug kein Geschäftsführer mehr diesen Namen. Doch trotzdem versteht man sich als familiäres Unternehmen.

Obwohl er erst 41 Jahre alt ist, sagt Frei über sich: «Ich gehöre schon fast zum Inventar.» Sein halbes Leben habe er bei Kuhn verbracht, mit Unterbrechungen durch die Meisterschule, das Militär und andere Arbeitgeber arbeitet er seit 23 Jahren dort. Dabei sei er ursprünglich zufällig in die Optikerlehre «reingerutscht» − der Vater von drei Kindern ist selbst «rechtsichtig», braucht also keine Brille.

Die Freude am Handwerk habe ihn dazu gebracht, bei Kuhn reinzuschnuppern. Wegen der Vielseitigkeit des Berufs zwischen technischer, medizinischer und therapieübergreifender Präzision, dem Kontakt zu Menschen sowie modischem Know-how blieb er und begann 1996 seine Ausbildung.

Bereits der zweite ehemalige Lehrling, der das Geschäft übernimmt

«Vom Stift zum Chef» hat bei Kuhn Optik gewisse Tradition: Frei übernimmt von Urs Bächli, ebenfalls bereits seit seiner Ausbildung bei Kuhn Optik − im Gegensatz zu Frei allerdings «fehlsichtig», was man an der markanten Brille erkennt. Bächli übernahm die Geschäftsführung 2001 mit dem Standortwechsel an den Theaterplatz. Den alten Standort an der Badstrasse 34 hatte zuvor während 25 Jahren Rolf Beck geführt.

An jener Stelle hatten Alberto und Hedy Kuhn Anfang November 1960 ihren «optischen Gemischtwarenladen» gegründet. Alberto Kuhn hatte sein Wissen an der Fachschule für Augenoptik im ostdeutschen Jena erworben, war Geschäftsführer eines grossen Optik-Fachgeschäfts im sizilianischen Palermo gewesen.

Bei Kuhn Optik trafen sich die italienischen Gastarbeiter

Sein Laden in Baden war in den 60ern und 70ern auch für die italienischen BBC-Gastarbeiter eine Bereicherung. Urs Bächli, der 1978 seine Ausbildung startete, erinnert sich: «Es war immer viel los, eine sehr familiäre Atmosphäre.» Mit einem Lachen fügt er an: «Aber die Luft war qualmig, denn es wurde sehr viel geraucht.»

Den Gründer Alberto Kuhn lernte Urs Bächli nicht mehr kennen: Er war 1976 überraschend gestorben. Doch Rolf Beck, der bereits vier Jahre nach der Gründung als Augenoptikermeister im Unternehmen begonnen hatte, übernahm die Geschäftsführung und führte den Laden seit 1981 im Sinne Alberto Kuhns weiter.