Ein ehemaliger Cowboy als Paartherapeut für Mensch und Pferd

Ein Hauch Wilder Westen weht im «Farmers Place» in Kleindöttingen: Gross gebaut, ein Cowboyhut tief ins Gesicht gezogen, eine Weste, Jeans und Cowboystiefel – wenn Berni Zambail einen Raum betritt, dreht sich jeder nach ihm um. «Hi», sagt er mit einem leicht amerikanischen Akzent in die Runde und geht in Richtung Stall.

Zambail ist ein sogenannter Pferdeflüsterer. Er möchte sich selbst aber nicht so nennen: «Der Begriff ist abgenutzt, doch das ist halt der, den die Leute kennen. Aber ich sehe mich eher als Paartherapeut für Pferd und Mensch.» Er zeigt den Menschen, wie Pferde denken, wie sie zu ihnen eine Beziehung haben können und in den Tieren einen zuverlässigen Partner finden.

Cowboysein ist eine Kultur

Mit Pferden arbeitet der 63-Jährige schon lange. Er ist im Engadin aufgewachsen, wo er im Betrieb der Familie den ersten Kontakt zu den Tieren knüpfte. Später hat Zambail Hufschmied gelernt und ist nach der Lehre in die USA gereist, um auf einer Ranch ein Cowboy zu werden.

«Dort ist das eine Kultur. Die Pferde sind unsere Philosophie. Und Cowboy zu sein, war schon immer mein Traum», sagt er. Auf der Ranch habe er sehr viel gelernt, Positives wie Negatives: «Der Beruf gehört zu der unteren Skala der Gesellschaft. Es ist sehr schwierig, als Cowboy gut über die Runden zu kommen.»

Mit dieser Erfahrung im Gepäck kam Zambail zurück in die Schweiz, um sein eigenes Hufbeschlag-Geschäft zu eröffnen. «Mein Herz hat schon immer den Pferden gehört. Das war meine Berufung», beschreibt er seinen Beruf.

Viele Besitzer bekamen Bauchschmerzen wegen ihm

In den Arbeitsjahren als Hufschmied habe er sehr viel Elend gesehen. Pferde, die körperlich, aber auch seelisch kaputt waren. «Ich habe mich mit vielen Pferdebesitzern gestritten. Einige hatten Bauchschmerzen, weil sie wussten, dass ich komme.»

Meinungsverschiedenheiten habe es immer wieder gegeben, weil die Besitzer ihre Schulpferde vernachlässigt hätten. «Die, die schön aussehen sollen, werden auf Händen getragen und die, die das Geld nach Hause bringen, kamen oft zu kurz.»

Irgendwann habe ihm das gereicht. Zu der Zeit lernte Zambail Pat Parelli kennen. Dieser ist ein amerikanischer Pferdetrainer, der natürliches Reiten praktiziert und das «Parelli Natural Horsemanship»-Programm gegründet hat, eine Schule für die Menschen und deren Beziehung mit dem Pferd steht an erster Stelle.

Wer bewegt wen?

Zambail kam vor 28 Jahren zum ersten Mal damit in Berührung. «Das hat mich so fasziniert, dass ich in die USA bin, um eine Ausbildung zu absolvieren», sagt er. Die wichtigste Frage bei der Ausbildung ist:

«Wer bewegt wen?» Bei dem Programm gibt es bis zu 10 Sterne, welche die Pferdetrainer qualifizieren. Der heute in Untersiggenthal wohnhafte Zambail ist der erste und einzige in Europa, der mit sechs Sternen ausgezeichnet wurde.