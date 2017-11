Während die einen nackte Frauen zeichneten, übten sich andere im Reimen: «Lieber Sonne statt Reagan. Lieber Fusspilz als Atompilz.» Ein Italiener schrieb, er sei «innocente», also unschuldig. Einer der Insassen würde gerne «en Joint dampfe». Ein anderer kritzelte an die Wand, er sei wegen Schwarzfahren drin und habe den Walkman behalten dürfen. Er ärgerte sich über das Glockengeläut: «Ich flippe aus und versuche, mit der Reservebatterie, das Fenster einzuschlagen.»

Bringolf sass neun Tage im Turm

Der wohl berühmteste Insasse war Walther Bringolf, Fast-Bundesrat, 35 Jahre lang Schaffhauser Stadtpräsident und von 1925 bis 1971 Nationalrat, zuerst für die Kommunisten, dann für die Sozialdemokraten. «Im Sommer 1933 sass Bringolf im Stadtturm eine neuntägige Haftstrasse ab», sagt Hauser.

Dies wegen einer verbotenen kommunistischen Demonstration, initiiert durch BBC-Lehrlinge. «Oder ‹Leninglünggi›, wie sie das Aargauer Volksblatt nannte.» Trotz Verbot versammelten sich am 18. Mai 1930 knapp 400 Kommunisten auf dem Schulhausplatz. Das Schützenbataillon 4 und 70 Kantonspolizisten nahmen die Rädelsführer fest, darunter auch Redner Bringolf. Das Gericht verurteilte ihn wegen «Vergehen gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit».

Der Schaffhauser umging die Haftstrafe während dreier Jahren, in dem er den Aargau auf seinen Fahrten ins Bundeshaus umging, entweder mit der Reichsbahn via Basel oder mit dem Flugzeug von St. Gallen aus. Erst als ihm angedroht wurde, er müsse die Haft in der Stadt Schaffhausen absitzen, die er präsidierte, meldete er sich in Baden.

Seine kommunistische Vergangenheit wurde ihm später zum Verhängnis, als er 1959 als SP-Bundesratskandidat nominiert, aber nicht gewählt wurde. «Sozusagen als Wiedergutmachung wurde Bringolf 1961 zum Nationalratspräsidenten gewählt.»

Seit der Turm kein Gefängnis mehr ist, steht er leer. «Heute wohnen nur noch seltene Alpensegler und ein Turmfalke im Turm», sagt Hauser. Das wird auch so bleiben.

Es gab zwar wenige Zwischennutzungen. Beispielsweise als der Badener Ehrenbürger Sepp Schmid 1987 an der Badenfahrt für den Tombola-Preis, eine Nacht im Turm zu verbringen, eine Zelle mit Betten ausstatte. Oder als Optiker Lieni Fueter Brillen ausstellte.

Doch Umnutzungen durch Büros, Wohnungen oder Galerien scheitern an den Vorschriften der Denkmalpflege und des Brandschutzes. Deshalb werden Fredy Hauser und die Besucher der Stadtführungen weiterhin zu den wenigen gehören, die regelmässig den Turm hinaufsteigen.