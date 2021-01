Ein Bericht des Plaza-Workshop zeigt: Mellingen soll nicht in Einzelgebiete zerfallen

Ende Oktober nahmen 80 Personen am ersten Plaza-Workshop der Gemeinde teil. Mit Hilfe dieser Veranstaltungsreihe will der Gemeinderat den Puls der Bevölkerung spüren. Die Frage: Wie soll Mellingens Zentrum nach dem Bau der Umfahrunggestaltet werden? Im Sommer 2023 soll das Jahrhundertprojekt, das die Altstadt vom Durchgangsverkehr entlastet, in Betrieb genommen werden. Mia Nold vom Zürcher Büro «Michael Emmenegger – Analysen und Management von sozialen Prozessen» hat nun eine 30-seitige Auswertung des ersten Workshops vorgelegt.