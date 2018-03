Schon von aussen sieht man dem Geschäft «Seasoning.ch» an der Dorfstrasse in Ehrendingen die Liebe zum Detail an. Hinter dem Deko-Laden, der drei Tage die Woche geöffnet hat, steckt Marion Benz. Dieses Jahr gibt es für die gelernte Floristin etwas Besonderes zu feiern: Das 10-Jahr-Jubiläum ihrer Firma, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Felix Benz gegründet hat. Das Paar, das seit 22 Jahren verheiratet ist, hat in einer schwierigen Lebenssituation den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Die Motivation für die Gründung der Firma kam von Felix Benz. Nach seiner Ausbildung als Koch sammelte er Erfahrungen im Ausland und bei Catering-Anlässen. Als er als stellvertretender Geschäftsführer des Restaurants «Blindekuh» in Zürich arbeitete, war er am Ende seiner Kräfte angelangt. «Es waren immer sehr lange Tage. Am Abend hatte ich kaum noch Kraft», sagt er. Felix Benz kündigte seinen Job und entging somit nur knapp einem Burnout. Er wollte sich mit einer Catering-Firma selbstständig machen. Marion Benz arbeitete währenddessen noch als Angestellte in einem Floristikgeschäft. «Es war eine harte Zeit. Ich habe hundert Prozent gearbeitet und nebenbei meinen Mann bei den Messen unterstützt», sagt sie. Aus dieser schwierigen Situation entstand dann 2008 die gemeinsame Firma «Seasoning.ch».