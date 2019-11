Ehemaliger Stadtammänner sind sich einig: «Auch Baden könnte von einer Fusion profitieren»

Die Nachricht, dass der Badener Stadtrat bereit ist, einen Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde zu prüfen, wurde von der Gemeindeversammlung in Turgi am Donnerstagabend mit Wohlwollen und ohne kritische Kommentare zur Kenntnis genommen. In Baden sorgt die Nachricht derweil für Gesprächsstoff. Unter anderem bei ehemaligen Stadtammännern, die sich während ihrer Amtszeiten intensiv mit dem Thema beschäftigten und das Geschehen nach wie vor interessiert verfolgen. Josef Bürge, Stadtammann von 1985 bis 2005, ist grundsätzlich erfreut, dass über eine Fusion von Baden und Turgi diskutiert wird. «Beide Gemeinden werden sehr gut geführt, und es macht Sinn, die Region mittels Fusionen zu stärken.»

Gleichzeitig warnt der langjährige CVP-Stadtammann: «Mehr Sinn würde ein gleichzeitiger Zusammenschluss von mehreren Gemeinden mit Baden machen. Erstens, damit eine Kommune entsteht, welche die Stärke der Region Baden in wirtschaftlicher, politischer, kultureller und gesellschaftlicher Sicht widerspiegelt. Und zweitens, damit nicht dieselben Fehler passieren wie anno 2010, als die Fusion mit Neuenhof scheiterte.»