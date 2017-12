«Er legte eine politische Bilderbuchkarriere hin und trug zum erfolgreichen Verlauf der Friedensverhandlungen in Baden von 1714 bei», sagt Stadtführer Fredy Hauser. Die Rede ist von Schultheiss Kaspar Ludwig Schnorff. Während des Friedens von Baden, einer der Friedensschlüsse am Ende des Spanischen Erbfolgekriegs, war Schnorff verantwortlich für die Logistik und quartierte in seinem Sommerhaus den Prinzen Eugen von Savoyen ein, während der Graf von Saint Contest im «Paradies» wohnte. Beide gehörten zu den Unterzeichnern des Vertrages. Das «Paradies», das heute zu den schönsten Bürgerbauten der Altstadt Badens gehört, erstellte Schnorffs Urgrossvater: 1616 und 1624 kaufte Ulrich Schnorff die beiden Häuser «Barendiss» und «Hasen» am Cordulaplatz und vereinigte sie zum «Paradies».

Schon mit 21 Jahren wurde Kaspar Schnorff 1663 Hofrat, dann Hofmeister und schliesslich Hofkanzler des Klosters St. Gallen. «Somit war er der mächtigste Mann im Kloster», sagt Hauser. Mit 33 Jahren kehrte er zurück nach Baden, wurde direkt zum Schultheissen ernannt und hatte somit den Vorsitz über das Stadtgericht und die Stadtämter. 1681 erhielt er den Adelsbrief des deutschen Kaisers Leopold.