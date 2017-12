Auch ist die Redaktion im Besitz des Betreibungsregisterauszuges von Eller. Auf vier Seiten sind rund 50 Betreibungen, Verlustscheine und Konkursandrohungen vermerkt. Gibt man den Namen «Eller» zudem auf der Wirtschaftsdatenbank «Teledata» ein, wird ihre Bonität als «sehr tief» angegeben.

Doch damit nicht genug. Während Eller zwar gewisse Probleme in Freienwil einräumte, gab sie zu Protokoll, in der Schneisinger Kita, die sie 2014 eröffnet hatte, laufe alles bestens. «In all den Jahren hatte ich nie nennenswerte Probleme in Schneisingen. Im Gegenteil: Die Eltern vertrauen mir und unterstützten mich sehr in den letzten Wochen.» Auch hier liessen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. «Alles gelogen», sagen ehemalige und aktuelle Mitarbeiter, die ebenfalls bis heute auf ihren Lohn warten. Man habe sich sogar bei der Gemeinde beschwert, doch passiert sei bis heute gar nichts (vgl. Artikel unten).

Auch Eltern sind unzufrieden

Zurück zur Freienwiler Krippe: Eller bestätigte, dass aufgrund der Gerüchteküche und den Spekulationen verunsicherte Eltern ihre Kinder aus der Krippe nahmen oder das Betreuungspensum reduzierten. «Ich bedaure, dass die Eltern nicht mit ihr direkt das Gespräch suchten.» Doch auch diese Version wird von mehreren Eltern, die ihre Kinder inzwischen aus der Kita genommen haben, widerlegt. «Wir wurden schlecht bis gar nicht über die vielen Weggänge informiert. Wenn wir das Gespräch mit Frau Eller suchten und Informationen wollten, wurden wir abgeblockt. Dabei ist das Vertrauen doch das A und O.»

Andere Eltern sagen: «Wir haben unsere Kinder aus der Krippe genommen, weil wir von Frau Eller permanent angelogen wurden.» Auch habe Eller ihr Krippenkonzept nicht eingehalten. «Als das perfekt ausgebildete Personal gekündigt hatte, wurden unsere Kinder von nicht ausgebildetem Personal betreut, welches keinen pädagogischen Hintergrund hatte. Auch seien Rechnungen immer wieder zu spät oder mit falschem Namen verschickt worden. «Nicht mal unsere Kündigung wurde uns von Frau Eller bestätigt», sagt eine Mutter. «Wir würden unser Kind gerne wieder hier in Freienwil in die Krippe bringen, aber ganz sicher nicht unter dieser Leitung.»