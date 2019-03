Immer noch bewahrt Thomas Strasky ein altes Krankheitslexikon auf, das einer seiner Vorgänger in der Schwanenapotheke vor vielen Jahren mitverfasste. «Vieles ist veraltet und teilweise giftiges Zeug», sagt der 60-Jährige, während er durch das Büchlein blättert. Seit 1996 leitet Strasky die Geschicke in der Schwanenapotheke. In dem Laden in der Weiten Gasse 21 wird allerdings schon 300 Jahre länger mit Medikamenten gehandelt. Etwa 1698 wird in den Räumlichkeiten erstmals eine Apotheke geführt, der erste namentlich bekannte Apotheker ist ab 1743 Philipp Nieriker. Sein Sohn Philipp Junior baut 1790 ein chemisches Laboratorium ein. Bis 1844 bleibt die Apotheke im Besitz der Familie Nieriker. Den Nachfolger Friedrich Hausmann zieht es nach fünf Jahren von Baden nach St. Gallen – aus seiner dortigen Apotheke entsteht später das Pharmaunternehmen «Vifor Pharma».

Nach mehreren Wechseln wird erst 1902 mit der Übernahme durch Louis Zander der Name Schwanenapotheke verwendet – das Gebäude trägt seit 1743 den Namen «Zum Schwanen». Bis in die 1930er-Jahre wurde insbesondere für den Bedarf in den Bädern eine Mineralwasser-Fabrik in der Schwanenapotheke betrieben. Kohlensäurehaltiges Wasser wurde im Siphon oder mit Zitronenessenz versetzt als Brauselimonade verkauft. Die dafür benötigte Kohlensäure wurde mit Marmorbrocken und Salzsäure selbst hergestellt. 1975 folgt schliesslich der Wechsel zu Thomas Straskys Vater Eduard. «Mein Vater wollte sich mit 50 verändern, er kam aus der Pharmazeutischen Industrie», erzählt der Geschäftsinhaber. Ihn selbst zog es anfänglich nicht zur Apotheke. Thomas Straskys Ziel war die Selbstständigkeit.

Im Zeitalter des Onlinehandels haben es Detaillisten schwer. In einer vierteiligen Serie stellen wir vor, wie Badener Familienbetriebe gegen das Ladensterben ankämpfen. Hier finden Sie weitere Artikel zum Thema.