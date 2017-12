Baden hat einen neuen Gastrobetrieb: «Colombo», in Anlehnung an den italienischen Seefahrer «Cristoforo Colombo», der im Jahr 1492 Amerika entdeckte. Der dreistöckige Gastrotempel befindet sich an der Bahnhofstrasse, im ehemaligen Möbelgeschäft „in!baden“.

Inhaber Carlos Ferreira ist stolz auf seinen neuen Gastrobetrieb: «Mein Team und ich sind froh, dass wir nun starten können, es war eine strenge Zeit.» Die Erwartungen seien zwar hoch, dennoch sei er sehr zuversichtlich. Ferreira ist auch Geschäftsführer der Tapas-Bar Mira, die er im Turnus mit dem «Colombo» betreuen wird.