Der Ort der Vernissage des Badenfahrtbuches «Versus Badenfahrt» hätte passender nicht ausgewählt werden können – nämlich im geschichtsträchtigen Hotel Atrium Blume. Hier hatten sich während des zehntägigen Festes im August die sieben Schweizer Autorinnen und Autoren Pius Knüsel, Matto Kämpf, Heinz Helle, Ilma Rakusa, Michelle Steinbeck, Nora Gomringer und Patti Basler für je zwei Nächte eingefunden, um sich von hier ins Festgetümmel zu stürzen.

«Herausgekommen sind sieben Texte mit je einer ganz anderen Sicht auf die Badenfahrt», sagte Festgestalterin Eliane Zgraggen zu den Anwesenden. «Versus», das Motto der Badenfahrt 2017, sei im Mittelpunkt ihrer Streifzüge gestanden. «Zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten, den Blick auf bekannte und wenig bekannte Orte gerichtet, spürten die sieben Autoren dem Festthema nach und liessen sich von Gegensätzen inspirieren.»

Ehe Schauspieler Walter Küng aus dem kleinen Büchlein vorlas, mahnte er: «Wenn Sie das grosse Badenfahrtbuch kaufen, passen Sie auf, dass Sie das Büchlein in der Mitte nicht für Werbung halten und es wegschmeissen.»

In der Tat droht das Textbüchlein im Vergleich zum grossen Fotoband fast ein bisschen unterzugehen. Das rund 100 Seiten umfassende Buch zeigt ganz- oder gar doppelseitige Fotos von der Badenfahrt. Gemacht hat sie der 36-jährige Fotograf Lukas Wassmann aus Uitikon. «Es war ein toller und intensiver Job», so Wassmann, der sich beim OK für das Vertrauen bedankte.

Die schönsten Bilder der Badenfahrt 2017: