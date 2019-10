Doppelrücktritt in Neuenhof: «Gemeinderat arbeitet gegeneinander, nicht miteinander»

Politischer Paukenschlag in Neuenhof: Am Donnerstag um 8.39 Uhr verschickte der Gemeindeschreiber eine E-Mail mit überraschendem Inhalt. «Susanne Voser, Gemeindeammann (CVP), und Andreas Muff, Gemeinderat (parteilos), haben ihre Demissionen aus dem Gemeinderat auf den nächsten Urnengang vom 9. Februar 2020 eingereicht.» Die beiden begründeten ihren Rücktritt damit, dass eine Zusammenarbeit im Gremium des Gemeinderates nicht mehr möglich sei, heisst es in der Nachricht. Und weiter: Zu den Rücktritten sei es trotz externer Begleitung und Moderation gekommen.

Um 9.56 Uhr wenden sich Voser und Muff mit einer eigenen Mitteilung an die Medien. «Gründe für unsere Demission sind die aktuell schwierige Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderates, was dazu führte, dass diverse Geschäfte in den letzten Monaten nicht mehr der notwendigen und gewohnten Qualität auf der strategischen Ebene entsprachen.» Voser hält in der Nachricht fest: «Es ist mir nicht mehr möglich, mich ernsthaft und mit Herzblut in einem Gremium einzubringen, welches gegeneinander und nicht miteinander für das Wohl unserer Gemeinde arbeitet.» Unterschiedliche Lösungsfindungsversuche und der Beizug eines externen Beraters hätten leider keine Klärung erwirkt.