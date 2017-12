Wer durch die Stadt spaziert, kommt kaum an Hans Trudels (1881–1958) Kunstwerken vorbei. Zu den Werken im öffentlichen Raum des Bildhauers, Malers und Holzschneiders gehören unter anderem das Wandbild im Singsaal des Bezirksschulhauses, das Relief beim Kurtheater, die Balkendecke im Zimmer des Stadtammanns oder Bacchus im Kurpark. Immer wieder musste Trudel für seine Skulpturen Kritik einstecken.

«Ursprünglich war Trudel Maschinenkonstrukteur», sagt Stadtführer Fredy Hauser, 1915 hängte er sein bürgerliches Dasein aber an den Nagel und reiste an die Akademie in Wien, wo er Bildhauerei studierte. Er lebte und arbeitete im Haus am Rain an der Oberen Halde, dem heutigen Trudelhaus. Um seine Frau Paula und die drei Kinder durchzubringen, wirtete er im «Belvédère». «Möglich machte dies sein Sponsor Bruno Saft, Direktor des Grand Hotels und Besitzer des Belvédère», sagt Hauser.