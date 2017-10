Der Coiffeursalon des Hair Teams Huber an der Bahnhofsstrasse in Turgi wirkt mit seinen grossen Fenstern, der hellen Beleuchtung und den weissen Designermöbeln topmodern. Kurz nach Mittag ist das junge, achtköpfige Coiffeurteam schon wieder eifrig am Schneiden, Föhnen und Frisieren. Dann betritt ein Mann mit zielstrebigen Schritten den Raum. Es ist einer, den man getrost als Vertreter der alten Schule bezeichnen kann: Charly Järmann, 87-jährig, wache Augen, weisses, mittellanges Haar. Von Beruf Coiffeur.

Der Nussbaumer ist zweimal in der Woche beim Hair Team Huber, schneidet jeweils am Dienstagmorgen und Freitagnachmittag die Haare seiner Stammkunden. 48 Jahre lang besass Järmann einen eigenen Coiffeursalon in Nussbaumen. Diesen hat er im Jahre 2006 verkauft, weil «ich mal frei sein wollte», wie er sagt. Das Haareschneiden ganz aufzugeben, kam für ihn jedoch nicht infrage: «Es war eindeutig mein Wunsch, weiter zu machen», sagt Järmann und kämmt mit ruhiger Hand durch die Haare seines Kunden.

Dass dies möglich wurde, ist auch Urs Huber zu verdanken. Der Geschäftsführer des Hair Teams Huber kennt Järmann schon über 40 Jahre. «Charly und ich sind jahrelange Berufskollegen, haben viele Kurse und Seminare zusammen besucht. Daraus ist eine enge Freundschaft entstanden», sagt Huber. Als sich Järmann vor elf Jahren mit der Bitte an Huber wendete, in seinem Salon in Turgi weiterarbeiten zu dürfen, zögerte er keine Sekunde und sagte zu. «Wieso auch?», fragt Huber. Järmann erfülle alle Voraussetzungen, die es in seinem Beruf brauche: «Charly ist humorvoll, umgänglich, aufgeschlossen und versteht sich mit allen in meinem Team blendend.»