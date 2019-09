Wenn sie in ihren Shows experimentelle Synthesizer-Klänge mit souligen Vocal-Samples mischt und hiphoplastige Drums darüberlegt, trägt sie wenig Make-up und lässige Streetwear. Ihr ist wichtig, dass der Fokus ganz auf ihrer Musik liegt und das Geschlecht keine Rolle spielt. Für die Auftritte hat sie sich von einem ZHdK-Studenten einen speziellen Tisch designen lassen, auf dem sie ihr Equipment aufbaut.

Jasmin Peterhans trägt zum Interview einen schwarzen Rollkragenpullover und elegante Hosen mit Hahnentritt-Muster. Lange dunkle Haare umrahmen ihr ebenmässiges Gesicht – sie ist völlig ungeschminkt. «Das ist mein Business-Look», sagt die 27-jährige gebürtige Badenerin und lächelt. Tagsüber arbeitet die KV-Absolventin als Marketing-Managerin und abends verwandelt sie sich im eigenen Tonstudio in Turgi oder auf der Bühne in die Musikproduzentin «Sensu».

Die Krönung ist ihr Debütalbum «Embrace»

Zu den elektronischen Elementen spielt sie live auf Drum-Pads und einem Midi-Keyboard. Im Hintergrund lässt sie psychedelische und meditative Visuals laufen. 2018 trat sie im Nordportal Baden auf, ging mit Pablo Nouvelle auf Schweizer Tournee und bespielte das Zürich Openair.

Dieses Jahr trat sie am Gurtenfestival und auf der kleinen Bühne des Moon & Stars in Locarno auf. Die Krönung ist jetzt aber ihr Debütalbum «Embrace», das am 6. September erschienen ist.

In ein Genre reinquetschen lässt sich Sensu ungern. Sie steht für grenzenlose Freiheit in der Musik. Ansatzweise versucht sie, den Sound eines ihrer zwölf neuen Songs auf «Embrace» zu beschreiben. «Da kann beispielsweise ein Electronic-Instrumental auf eine warme soulige Stimme treffen und beim nächsten Song erklingen experimentelle Klänge ohne Vocal-Begleitung.»