Ein weiteres Grossprojekt befindet sich nur einige hundert Meter entfernt an der Römerstrasse, wo das Kurtheater saniert und erweitert wird. Die Bauarbeiten sollen bis ins Frühjahr 2020 dauern. Das Projekt sieht unter anderem vor, dass das sogenannte Bölsterli-Foyer über dem Eingang an der Parkstrasse erweitert wird. Es werden eine neue Hinterbühne erstellt und der Bühnenturm erneuert. Während der Bauphase läuft der Theaterbetrieb unter dem Motto «Kurtheater Ausser Haus» an verschiedenen Schauplätzen in Baden weiter.

Bauarbeiten sind auch beim Bahnhof im Gange: Bis Ende 2019 soll das Postgebäude und mit ihm das ganze Postareal neu gestaltet sein. Dabei werden die unteren Geschosse erweitert und in eine «Mall», ein Einkaufszentrum, umfunktioniert. Es sind verschiedene Kommerzebenen vorgesehen, die Postauto-Station wird erneuert und im Untergeschoss entstehen neue Autoparkplätze. Für Aufregung sorgte vor kurzem, dass das Wohnhaus an der Haselstrasse neben dem Kulturhaus Royal den Baggern weichen musste – obwohl sich eine Petition für die Erhaltung der Villa Schnebli starkgemacht hatte.