Diese frischgebackene Grossmutter will in den Grossen Rat: «Das Thema Familie kommt eindeutig zu kurz»

Dass Kathie Wiederkehr bisher politisch noch nicht in Erscheinung getreten ist, überrascht. «Ich hatte keine Zeit dazu. Neben Familie und Arbeit fand Politik nicht auch noch Platz», sagt die 67-jährige Mutter zweier Kinder und frischgebackene Grossmutter. Wiederkehr ist in der Region Baden keine Unbekannte. Sie hat das Familienzentrum Karussell in Baden nachhaltig geprägt und es zu einem über die Region hinaus bekannten Treffpunkt mit vielen Dienstleistungen für Familien mit Vorschulkindern gemacht. Das ging nicht in täglich acht Stunden: Wiederkehr war bekannt für ihr Engagement. «Wenn ich mich für etwas einsetze, dann mit voller Kraft», sagt sie. Seit 45 Jahren SP-Mitglied Als sie Anfang 2019 pensioniert wurde – zwei Jahre nach dem eigentlichen Pensionsalter – und die Geschäftsleitung übergab, schloss sie mit ihrem Sohn eine Wette ab. Er glaubte nicht, dass sie ein Jahr lang einfach das süsse «Nichtstun» geniessen könnte: «Doch ich habe in dieser Zeit weder ein Amt noch ein Projekt übernommen», sagt Wiederkehr und lacht. Sie kenne sich, sobald sie sich in einem Vorstand engagiert hätte, «wäre es nicht lange gegangen und ich hätte das Präsidium innegehabt». Doch sie gönnte sich die Auszeit.

Nun sei sie aber bereit für ein neues Engagement – zum Beispiel als Grossrätin. Wiederkehr, die seit 45 Jahren Mitglied der SP ist, befindet sich auf Listenplatz 11 und rechnet sich deshalb nur wenig Chancen aus. Sie gibt sich sehr zurückhaltend, auch wenn eine Wahl sie sehr freuen würde. Denn: «Das Thema Familie kommt eindeutig zu kurz im Grossen Rat. Das will ich ändern.» Ganz allgemein sei die Unterstützung und Wertschätzung gegenüber Familien in der Schweiz eher tief: «Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es bei uns auch kein Familiendepartement, also eine Behörde, die sich ausschliesslich um die Belange von Familien kümmert.» In der Schweiz würden Familienthemen hauptsächlich als Kostenfaktor empfunden:

Dabei darf man nicht vergessen, dass Familien ein Wirtschaftsmotor sind. Kathie Wiederkehr

Kathie Wiederkehr hat europaweit viele Referate zum Thema Elternbildung gehalten und kennt die Familienpolitik der Nachbarländer: «In Österreich zum Beispiel hat ein familienfreundlicher Arbeitsplatz einen viel höheren Stellenwert», sagt sie. Sie kennt die Herausforderungen für Eltern in der Schweiz von der persönlichen wie auch von der beruflichen Seite her. Einerseits hat sie mit ihrem Mann die Familien- und Erwerbsarbeit stets geteilt, andererseits war sie unter anderem auch neun Jahre lang Präsidentin des Schweizerischen Bundes für Elternbildung (heute Elternbildung Schweiz), leitete die Fachstelle Elternbildung im Kanton Zürich und war Geschäftsleiterin von Kinderschutz Schweiz. Vom Frauenhaus-Aufbau bis zur «Karussell»-Rettung Eltern zu stärken und Kinder zu fördern, liegt ihr sehr am Herzen. Die Erkenntnis, dass dadurch Folgekosten gespart werden können, werde oft vergessen: «In der Schweiz gibt es für Familien vor allem viele Hilfsangebote, die dann zum Tragen kommen, wenn bereits Probleme bestehen», sagt Kathie Wiederkehr. «Ich bin aber überzeugt von der Wirksamkeit von präventiven Angeboten und setze mich dafür ein.» Ebenso sind ihr Alters-, Behinderten- und Suchtfragen wie auch das Thema Integration wichtig, wurde sie in ihrer beruflichen Laufbahn doch oft damit konfrontiert.