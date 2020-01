Diese Frau lebte als erste Stewardess Europas zwischen Himmel und Erde

«Die neueste Sensation im schweizerischen Luftverkehr», titelte die «Aero Revue» im Sommer 1934. Gemeint war damit kein Flugzeug der Swissair, sondern eine «blonde, langbewimperte junge Dame», die auf dem Flug für das leibliche und seelische Wohl der Passagiere gesorgt hatte. Nelly Diener war die erste Stewardess der Swissair, und damit auch die erste Europas. Pascale Marder aus Baden hat das Leben Nelly Dieners in einem Buch aufgearbeitet, das vor zwei Jahren erschienen ist. Die 42-jährige Autorin lebt mit ihrer Familie und neun «etwas stechfreudigen» Bienenvölkern in Turgi. Nach einer kaufmännischen Ausbildung holte sie die Matura nach und studierte Englisch und Geschichte an der Universität Zürich. Seit einem Jahr arbeitet sie als Archivarin für das Stadtarchiv Schlieren. Am Montag stellt sie ihr Buch in der Schlieremer Bibliothek vor.

Nelly Dieners Leben schien vorprogrammiert, sagt Marder. Die Metzgerstochter wuchs in einfachen Verhältnissen im aargauischen Muri auf. Ihr blieb nur der Himmel, um zu träumen. Auf eigene Faust suchte sie sich Arbeit in Neuchâtel und Liverpool. Nachweislich wohnte sie später in Dietikon, bevor sie in die Stadt Zürich zog. In dieser Zeit meldete sie sich auf eine Stellenausschreibung des aufstrebenden Flugunternehmens Swissair, das erstmals eine «Stewardess» suchte. Sie bekam den Zuschlag. Die Brote für die Passagiere schmierte sie selber Als Diener im Mai 1934 ihre Arbeit aufnahm, kochte sie den Kaffee, den sie Fluggästen servierte, vor dem Flug selber. Täglich von Montag bis Samstag hob sie mit der 15-plätzigen Curtiss Condor vom Flugplatz Dübendorf ab. Drei Stunden und vierzig Minuten später landete die Maschine in Berlin. Während dieser Zeit servierte Diener selbstgeschmierte Brote, sang, jodelte, jasste mit den Passagieren oder las ihnen eine Geschichte vor. Falls ihnen übel wurde, hatte sie die gefüllten Papiertüten zu entsorgen – durchs Pilotenfenster. Gleichentags flog die Maschine wieder zurück nach Zürich. Auf einem Foto posiert Diener strahlend vor dem Flieger, die Hände in die Hüften gestemmt. «Mit diesem Bild wollte man vermitteln, dass dieses junge Fräulein keine Angst vor dem Fliegen hat, und dass ihr dann auch keine Angst zu haben braucht», sagt Marder. Mut bewies Diener, wenn im Cockpit des aus Holz gezimmerten Flugzeugs der Schweizer Flugpionier Walter Mittelholzer sass. Auf sein Konto gingen die meisten glimpflichen Bruchlandungen der Swissair. Diener erlebte etwa mit, wie er beim Rückflug von Berlin auf einem Acker notlanden musste, weil er vergessen hatte, den Benzinstand zu überprüfen. Der Bordfunker wurde damals losgeschickt, um an einer Tankstelle Benzin zu besorgen. Sie war kein schüchternes Mauerblümchen Marder war wie Diener ebenfalls bei der nationalen Fluggesellschaft angestellt. Bis zum Grounding im Jahr 2001 hatte sie vier Jahre lang als Werkstudentin in der Swissair-Marketingabteilung gearbeitet. «Wenn man für die Swissair arbeitete, hat man sich diesem Job mit Haut und Haar verschrieben.» Und sie weiss: Nelly Diener war allen ein Begriff. Dies war wohl der Impuls, um über Dieners Leben zu schreiben. Während ihrem Mutterschaftsurlaub vor fünf Jahren begann Marder mit der Recherche.

Lesung von Pascale Marder Autorin Pascale Marder liest am Montag, 27. Januar, 20 Uhr, im Rahmen des Lesezyklus «Literatur am Mäntig» in der Schlieremer Bibliothek aus ihrem Buch «Nelly Diener – Engel der Lüfte». Das Buch ist im Zürcher Bilgerverlag erschienen.