«Der Weg führte über einen halben Kilometer an der Limmat entlang. Die ersten Vögel zwitscherten in den Wipfeln der Bäume. Ich rannte vorbei an den farbigen Häusern der Altstadt, durch die gepflasterten engen Gassen bis in das Herz von Baden. Die Strassen waren menschenleer an diesem Sonntagmorgen. In der Mitte der Stadt führte ein unscheinbarer Weg über eine Treppe bis zur Ruine Stein.»

Und genau auf dieser Ruine wartet die Frau, deren Debütroman eine Liebeserklärung an die Stadt Baden ist. Mit einem Buch in der Hand sitzt sie auf einer Bank und schaut auf ihre Stadt hinunter.