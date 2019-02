Das Preisgeld soll einem nachhaltigen Projekt zugutekommen, versichert Gründer Alain Diebold bei der Verleihungsgala in der Umweltarena in Spreitenbach. «Dieser Preis zeigt uns, dass wir in der Vergangenheit vieles gut gemacht und in die richtigen Themen investiert haben», so Diebold. Sein 1995 gegründeter Gartenbaubetrieb ist auf ökologischen und nachhaltigen Gartenbau fokussiert, unter anderem mit biologischer Unkrautbekämpfung mit Biothermie. Für Diebold wird nachhaltiges Handeln bis heute zu wenig gewürdigt: «Umso mehr beflügelt und motiviert uns diese Auszeichnung.» Der ZKB-KMU-Preis wird seit 2009 an kleine und mittelständische Schweizer Unternehmen verliehen. (az)