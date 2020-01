«Die Realität hat mich oft frustriert»: Sozialdienst-Leiter tritt nach 25 Jahren ab

Die Wände des Büros von Manfred Wullschleger zieren nebst Kunst auch Postkarten mit Zitaten: «Welchen Job man macht, liegt auch an den Chancen, die man erhält» oder «Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen» steht darauf. Sie sind unverkennbar mit seiner Tätigkeit als Leiter des Sozialdienstes der Arwo in Wettingen verbunden. Die Stiftung ist über die Region hinaus bekannt, hier leben und arbeiten Menschen mit schwereren und leichteren Beeinträchtigungen. Es gibt 122 Wohnplätze, 276 erwachsene Menschen arbeiten an geschützten Arbeits- und Beschäftigungsplätzen. Vor allem bei Letzterem spielte Wullschleger eine wichtige Rolle. Und nun verlässt er diese, er geht nach 25 Jahren in Pension.

Seine hellblauen Augen funkeln, wenn er von seiner Arbeit erzählt, und mit seiner ruhigen Stimme und dem Berner Dialekt verbreitet er eine warme Atmosphäre. Man merkt es Wullschleger an: Er verlässt nicht einfach einen Job, der ihm und seiner Familie ein Auskommen bescherte, er verlässt eine Lebensaufgabe. «Es war eine spannende, aber auch anstrengende Zeit», sagt er, «und immer erfüllend». Und so ist nun sein Herz zweigeteilt. Einerseits freut er sich sehr über den neuen Lebensabschnitt, der ihn erwartet, andererseits kann er es gar noch nicht so richtig einschätzen, wie es sein wird, wenn die Arbeit nicht mehr sein Leben dominiert und er nicht mehr den Weg von Brittnau im Bezirk Zo­fingen nach Wettingen fahren muss, so wie er das so viele Jahre getan hat. Was ihm aber ganz sicher fehlen wird, das ahnt er bereits, wird der Kontakt zu den Menschen hier sein: «Diesen Verlust werde ich wohl zuerst verarbeiten müssen», sagt er.

1994 ist er als Betreuer in einem der Wohnheime an der St.Bernhardstrasse gestartet. Als 1999 der Sozialdienst ins Leben gerufen wurde, war für ihn klar: «Das ist der nächste Schritt, da will ich unbedingt hin.» Nach einer Zusatzausbildung übernahm er den Sozialdienst und hat diesen in den letzten 20 Jahren aufgebaut, geführt – und geprägt.

Gelernt hat er einst Bäcker-Konditor. Mit 33 Jahren liess er sich umschulen, er wollte sich mehr um die Menschen selbst kümmern und sie auf ihrem Weg begleiten. Wullschleger suchte nach mehr Sinn in seinem Leben: «Ich war sehr an der Frage interessiert, warum die Menschen so sind, wie sie sind.» Also absolvierte er die Ausbildung an der Schule für Heimerziehung, wie sie damals noch hiess. Heute ist das die Hochschule für Soziale Arbeit. Zuerst arbeitete er mit Jugendlichen in einem Heim: «Die haben aber so schwierig getan, das war mir auf Dauer zu anstrengend», sagt er. Menschen mit einer Beeinträchtigung können genauso eine Herausforderung sein, aber: «Da spürt man eine grosse Dankbarkeit. Ausserdem können sie viel ehrlicher und direkter sein, sie sprechen nicht um den heissen Brei herum.» Das habe er immer sehr geschätzt. So gehörten zum Beispiel Vorstellungsgespräche zu seinen Aufgaben – eine von vielen. Dazu führte er Stellenanwärter innerhalb der Arwo durch die Räumlichkeiten, um ihnen ihren möglichen Arbeitsplatz zu zeigen. «Erst kürzlich war eine Frau hier. Kaum hatte ich ihr den Platz gezeigt, sagte sie sofort: Nein, hier will ich nicht arbeiten», erzählt er und muss bei dieser Erinnerung grinsen.

Wann ihm das Lachen verging

Die Aufgabe im Sozialdienst benötigte nicht nur viel Einfühlungsvermögen, sondern kam auch mit viel Verantwortung und der stetigen Auseinandersetzung mit der Schweizer Sozialpolitik daher. Dabei war ihm weniger zum Lachen zu Mute. «Die Realität hat mich oft frustriert und hässig gemacht», gibt er offen zu. Die Anfragen für Wohn- und Arbeitsplätze hätten in den Jahren seiner Tätigkeit zugenommen und damit auch administrative Fragen wie zum Beispiel zu Sozialversicherungen. Bei Gesprächen mit Eltern und Angehörigen standen oftmals Fragen nach der finanziellen Abdeckung im Vordergrund: Wie lässt sich das Leben im Wohnheim finanzieren? Welchen Anteil der Kosten trägt die Invalidenversicherung? Wie viel decken die Ergänzungsleistungen ab? So verdienen viele Mitarbeitende der Arwo zwischen 400 bis 600 Franken monatlich.