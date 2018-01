Freude dürfte Lüthi auch das Hypothekargeschäft gemacht haben – die Kernkompetenz der Raiffeisenbanken Aare-Reuss, Lägern-Baregg, Rohrdorferberg-Fislisbach, Siggenthal-Würenlingen, Wasserschloss sowie Würenlos. Dort hätten die Banken ihre «starke Position» auch dank sorgfältiger Risikoprüfung in den Hypothekarportfolios behaupten können, erklärte Lüthi. So stieg die Summe der Kundenausleihungen um 2,7 Prozent auf rund 5,4 Milliarden Franken. Auf der Passivseite der Bilanz konnte mit einem Zuwachs der Kundengelder um 120 Millionen Franken (2,4 Prozent) mit den Kreditgeschäften Schritt gehalten werden. «Dies widerspiegelt das Vertrauen der Kunden in die Raiffeisenbanken», findet Lüthi. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten 93 Prozent der Hypotheken und Kredite mit eigenen Kundengeldern finanziert werden.

Geschäftserfolg leicht rückgängig

Leicht getrübt wurde der positive Jahresabschluss durch den rückläufigen Geschäftserfolg (–3,4 Prozent zu 2016), der vor allem auf einen höheren Geschäftsaufwand zurückzuführen ist. Unter anderem wurde die IT-Infrastruktur ausgeweitet und in den Umbau der Geschäftsstelle in Neuenhof investiert. Mit dem erwirtschafteten Gewinn ist man gemäss Lüthi trotz des leichten Rückgangs zufrieden: «Der Gewinn ermöglicht uns, dass wir weiter in die Zukunft der Bank investieren können, indem beispielsweise das Eigenkapital gestärkt wird.»