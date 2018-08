Die Limmattalbahn soll in einem ersten Schritt ihre Endstation am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach erhalten. Doch das soll nicht so bleiben. Die Bahn soll dereinst bis nach Baden führen. Der Kanton Aargau hat nun ein dafür nötiges Richtplanvorhaben gestartet, wie er mitteilt. Das ist für die die Planung der Linienführung für den Abschnitt von Killwangen nach Baden nötig (siehe Plan unten).

Bisher war die "Weiterführung Limmattalbahn bis Baden" nur als Texteintrag und Vororientierung ohne konkreten räumlichen Bezug im Richtplan aufgelistet. Nun wird ein konkreter Korridor als Zwischenergebnis und Grundlage für eine entsprechende Raumfreihaltung eingezeichnet.