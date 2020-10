Die Kantonsschule braucht eine neue Doppelhalle — der Stadtrat sieht eine Chance

In Baden wird eine neue Sporthalle entstehen. Wie gross diese sein wird, ist derzeit noch offen. Klar ist, dass der Kanton auf dem Areal der Kantonsschule Baden unter anderem eine neue Doppelturnhalle bauen will. Für den schulischen Sportunterricht benötigt er allerdings nur eine Doppelhalle des Typs A (32,5 × 28 Meter).

Hier kommt der Stadtrat ins Spiel: «Im Rahmen der Erweiterung der Kantonsschule Baden besteht nun die sportpolitische Chance, anstelle einer Doppelhalle A eine ­grössere Doppelhalle B (44 × 23,5Meter) zu realisieren.» Somit könnte für den Vereinssport eine weitere Grossfeldhalle zur Verfügung gestellt werden.

Natürlich wäre eine Halle des Typs B mit mehr Kosten verbunden. Deshalb müsste die Stadt einen Beitrag an die Erstellung leisten. Der Stadtrat wird an der nächsten Einwohnerratssitzung das Parlament um einen Verpflichtungskredit von maximal 1,136 Millionen Franken bitten. Dieser läuft über 20 Jahre, was einem jährlichen Beitrag von 56'820 Franken entspricht. Hinzu kommen die jährlich wiederkehrenden Nutzungskosten von 6500 Franken.

Gemeinsame Lösung realisierbar

Das Sportanlagenkonzept der Stadt Baden zeigt, dass eine grosse Nachfrage nach einer weiteren Grossfeldhalle in Baden vorhanden ist. Vor allem die populären Sportarten Handball und Unihockey benötigen ein wettkampftaugliches Grossfeld. Die Bestrebung der Stadt, mit Beteiligung des Kantons eine neue Dreifachsporthalle in der Aue zu verwirklichen, ist am Nein des Regierungsrats gescheitert. Der Stadtrat hat zwar im März 2020 entschieden, die Aue zumindest zu sanieren. Dadurch entsteht aber nicht mehr Hallenfläche.