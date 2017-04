Attraktive Angebote fehlen

Einen Grund, weshalb sich die Jugendlichen vor allem in ihrer Wohngemeinde aufhalten, sei, dass es in Niederrohrdorf kaum Angebote gebe, die attraktiv genug sind, sagt Werder. Auch würden sich die Oberstufenschüler nicht so wohl fühlen. Dies, weil sich in ihren Augen die Erwachsenen ihnen gegenüber wenig tolerant zeigen würden. So verwundert es nicht, dass sich rund 80 Prozent der Befragten mehr Plätze für ihre Gruppe im öffentlichen Raum wünschen, an denen sie sich ungestört unterhalten können. «Zudem wurde bemängelt, dass es in Niederrohrdorf keinen Jugendraum gibt.»

Die Ergebnisse der Sozialraumanalyse haben die «Mojuro» dazu veranlasst, ihr Angebot zu überdenken. «Unser Ziel ist, wieder stärker am Puls der Oberstufe zu sein», sagt Werder. Ein sogenannter «Bauwagen», der von Sommer bis Herbst auf dem roten Platz bei der Kreisschule stehen wird, soll das fehlende Angebot in Niederrohrdorf kompensieren. In diesem können sich Jugendliche künftig mittwochnachmittags und freitagabends bis 21.30 Uhr treffen, unterhalten und unter sich sein. Das Bewilligungsverfahren für den «Bauwagen» ist zwar noch am Laufen, doch die «Mojuro» ist guten Mutes, dass das Projekt auf Zuspruch stösst. Darüber hinaus ist sich das Team einig, die Anlaufstelle von Oberrohrdorf nach Niederrohrdorf zu verlegen. «Dies käme allen Schülerinnen und Schülern der vier Gemeinden zugute», sagt Jonas Werder. Wann der Umzug geschehen soll, ist offen: Noch hat die «Mojuro» keine geeigneten Räume gefunden.