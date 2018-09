Die Jubla Neuenhof wurde vor 60 Jahren gegründet. Am Samstag findet in der Waldhütte das Jubiläumsfest statt. Eine Leiterin von heute und zwei Leiter von damals erzählen, was sich geändert hat – und was gleich blieb.

Wenn man es genau nimmt, reicht die Geschichte weiter zurück als 60 Jahre: Die Jungwacht Neuenhof wurde Mitte der Dreissigerjahre als katholischer Jugendverband für Buben gegründet. Zur gleichen Zeit entstand auch das Pendant für Mädchen: der Blauring. Beide Vereine wurden jedoch nach rund zehn Jahren wieder aufgelöst. Gefeiert wird dieses Jahr das Jubiläum der «zweiten Gründung». Jungwacht und Blauring wurden, als zwei eigenständige Vereine, 1958 wieder ins Leben gerufen.