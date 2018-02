Oberrohrdorf verwandelt sich in der närrischen Zeit in eine regelrechte Fasnachtshochburg. Dabei zählt die Gerichtsverhandlung im Falle Polteri am «gruusige Mettwoch» zu den Höhepunkten. Allerdings hielt in den letzten Jahren keiner der Gemeinderäte eine offizielle Rede. «Stattdessen fragen wir jeweils innerhalb des Gremiums nach, wer Zeit hat, beispielsweise an der Dekoeröffnung oder an der Gerichtsverhandlung präsent zu sein», sagt Gemeinderat Thomas Heimgartner (CVP).

Wie sich das Gemeinderatsmitglied dann dort verhalte, sei jedem Einzelnen überlassen. «Bei uns gibt es diesbezüglich keine Benimmvorschriften.» Heimgartner könne sich aber vorstellen, dass sich die Situation in Gremien, in denen es aktive Fasnächtler gibt, anders präsentiert. «Man sollte es aber so oder so als selbstverständlich voraussetzen, dass man sich als Gemeinderat korrekt verhält. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz», sagt Heimgartner.

Das sind die schönsten Bilder des Fasnachtsumzugs in Würenlingen