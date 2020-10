Die Fusion wird diskutiert: «Es tönt ein wenig nach einem Geheimprojekt»

«Erste Resultate aus der 60'000-Einwohnermodellstadt sollen vorliegen»: So lautet eines der Jahresziele des Badener Stadtrats für 2021. Welches die konkreten Pläne sind, verrät der Badener Stadtrat aber nicht. Und auch Vertreter von umliegenden Gemeinden hüllen sich auf Anfrage in einen Mantel des Schweigens.

Dennoch scheint klar: Die Fusion von Baden mit mehreren Nachbargemeinden wird wieder diskutiert. Eine 60'000-Einwohnerstadt käme beispielsweise durch den Zusammenschluss Badens mit seinen Nachbarn Wettingen, Ennetbaden, Neuenhof, Turgi und Obersiggenthal zustande. Letztmals waren Fusionen zu einer Stadt dieser Grösse im Jahr 2013 ein Thema. Die damalige Stadträtin Daniela Berger (SP) lancierte die Debatte, die nach dem Rückzieher Ennetbadens aber wieder an Schwung verlor.

Öffentlichkeit erfährt via Jahresziel davon

In der Region Baden gibt es mit Traktandum 1 einen Verein, der sich Fusionen zum obersten Ziel gesetzt hat. Präsident Marco Kaufmann hat aus dieser Zeitung davon erfahren, dass offenbar wieder Bewegung in die Zusammenschlussdebatte kommt. «Einerseits begrüssen wir es sehr, dass sich ein Jahresziel mit der regionalen Zusammenarbeit befasst. Dass Baden und die umliegenden Gemeinden einen gemeinsamen Lebensraum darstellen, ist längst eine Tatsache. Womöglich sind die Gespräche beim runden Tisch, an dem sich die Gemeinden zum Austausch betreffend Zusammenarbeit und Fusionen treffen, schon weiter fortgeschritten, als bisher öffentlich bekannt ist.»