Die Ex-«Miss RVBW» im Porträt: «Ich bin sehr streng mit mir»

Natascha Profeta braucht eine ruhige Hand, wenn sie ein künstliches an ihr echtes Wimpernhaar klebt. Stück für Stück wiederholt sie den Prozess, bis ein dichter Wimpernkranz entsteht. Als Klientin hat sich diesmal ihre Mutter auf das Behandlungsbett gelegt.

Die Frau mit langen blondierten Haaren und ihre Tochter gleichen sich stark. Einmal pro Woche arbeitet die 25-Jährige in Mamas Kosmetikinstitut in Ennetbaden. Vor kurzen ist sie von ihrem Heimatort Baden nach Hinterkappelen im Kanton Bern gezogen, weil ihr Fussballer-Freund Marvin Spielmann bei Young Boys unter Vertrag steht. Die KV-Absolventin hat einen Job in einer Immobilienfirma in Solothurn angenommen.

Sowohl im Hausbau als auch bei der Kosmetik geht es um Ästhetik, wenn auch auf völlig unterschiedliche Art. Und das fasziniert die junge Frau. «Schönheit ist mir wichtig, und zwar von innen und aussen», betont sie und fügt dann zögernd hinzu: «Der erste Blick ist halt wichtig.» Ihre braungrünen Augen blicken das Gegenüber fragend und etwas unsicher an.

Natascha Profeta ist zartgliedrig und hat fast elfenhafte Züge Sie trägt beim Gespräch Sneakers von Christian Louboutin, mit Strass besetzte Jeans sowie eine schulterfreie schwarze Bluse. Hat ihr das attraktive Äussere in der Jugend oder als Erwachsene Vor- oder Nachteile gebracht? Profeta rückt ihre Hochsteckfrisur zurecht und sagt dann leise: «Für mich sind viele Menschen schön. Nur ich nicht. Ich bin sehr streng mit mir.»

Frau mit eiserner Disziplin

Profeta erzählt von ihrem rigiden Sportprogramm, dass sie täglich absolviert. Süssigkeiten sind tabu. Kohlenhydrate kommen nur ganz selten auf den Tisch. Für ihren Freund kocht sie ganz normal und liebt es, mit ihren Kolleginnen auszugehen. Doch sie weicht nicht von ihrem Ernährungsfahrplan ab, den sie sich selber aufoktroyiert hat.

Manch einer wünschte sich in gewissen Bereichen die eiserne Disziplin, die Profeta an den Tag legt. Glücklich wirkt sie dabei aber nicht. Was stört sie denn an sich selber?

«Meine Beine sind zu dick», meint sie. Dabei schaut sie aber nicht an sich runter, sondern der Gesprächspartnerin geradewegs in die Augen. Ihre Beine, die sie übereinandergeschlagen hat, sind eindeutig lang und schlank.