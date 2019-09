Ein warmes Bett in kühlen Herbstnächten: für viele selbstverständlich, für andere ein Luxusgut. Nun sollen auch Obdachlose eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten: Der Verein Notschlafstelle Baden und das christliche Sozialwerk Hope eröffneten am 31. August die erste Notunterkunft im Kanton Aargau an der Oberen Halde 23 in Baden. Der Betrieb kostet jährlich je 400 000 Franken.

Denn das Angebot ist zweigeteilt: Die Notschlafstelle ist spendenabhängig und stellt mittellosen Menschen kurzfristig ein Bett zur Verfügung. Ein grosser Unterstützer ist etwa der Rotary Club Baden. Dieser spendete nicht nur einen Betrag in der Höhe von 40 000 Franken. Mitglieder des Clubs haben auch ihren Einsatz bei der Renovation des Gebäudes geleistet.

Die Notpension wird durch Trägerschaften aus Vertretern der römisch-katholischen Landeskirche Aargau, der reformierten Kirche Baden sowie dem christlichen Sozialwerk Hope Baden verantwortet. Sie bietet eine langfristige Unterkunft bis zu zwei Wochen. Im Gebäude wird es zwölf Schlafplätze geben: Sechs Betten stehen in der Notschlafstelle zur Verfügung, sechs Plätze für langfristige Unterkunft.