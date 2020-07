Die blaue A1 – Auf Entdeckungstour der Limmat entlang nach Baden

Hier endet der Kanton Zürich und beginnt der Aargau. Wir stehen auf der Brücke an der Mutschellenstrasse in Oetwil an der Limmat. Unter uns schwimmt eine Schwanenfamilie erhaben durch ihr Revier und treibt flussabwärts. Die Idylle wird nur vom nahen Motorenlärm gestört. Wenige hundert Meter entfernt bahnt sich die am stärksten befahrene Verkehrsverbindung der Schweiz ihren Weg. Über 130'000 Fahrzeuge brausen hier täglich durch, vorbei an den Einkaufszentren in Spreitenbach, der Autobahnraststätte Würenlos bis zum Bareggtunnel, wo die Autobahn sich aus dem Tal verabschiedet. Das Navi berechnet für diesen 13,6 Kilometer langen Abschnitt von der Kantonsgrenze bis nach Baden 10 Minuten. Wir nehmen den Uferweg unter die Füsse – entlang der grünen A1 – und lassen das Dröhnen hinter uns. Also los!

Wie der Zugang zur Biberinsel erschwert wurde

Im Limmattal hat es mehr als zwanzig Städte und Gemeinden. Es mag überraschen, dass trotz des Siedlungsdrucks die Limmat sich ihren Platz im Auenschutzpark Aargau bewahren konnte. Auf mehreren Abschnitten finden sich Verlandungsflächen mit Schilfgürteln, abbrechende Ufer und urtümliche Weidenbäume. Die ausgeprägtesten Gebiete liegen direkt vor uns zwischen Spreitenbach und Wettingen.

Hier fühlen sich nicht nur Pirol, Gänsesäger und Eisvogel heimisch. Vor gut 20 Jahren wurde der schmale Landstreifen zwischen Festland und Halbinsel abgegraben und so der Zugang zur sogenannten Biberinsel erschwert, damit dem Nager sein Lebensraum erhalten bleibt.

Wem bereits nach einer Pause zumute ist, dem bietet sich am Ufer des Spreitenbacher Neuhardquartiers eine Feuerstelle der «Schweizer Familie» an. Wer es beschaulicher mag, der wählt das «Chesselwegli» auf der anderen Seite Richtung Würenlos.

Genügend Zeit, die Frage zu klären, wie die Limmat überhaupt zu ihrem Namen kam – was sich als gar nicht einfach herausstellt. Die Gelehrten sind sich bis heute uneinig. Wahrscheinlich stammt er aber aus dem Keltischen von «lindo» und «magos», «Gewässer» und «Ebene» ab. Gestützt wird die These aus römischen Inschriften, die vor einigen Jahren in der Nähe von Rapperswil-Jona entdeckt wurden.

Wie der Lebensraum Natur erhalten werden soll

Rund 300 000 Personen wohnen und arbeiten im Limmattal. Je mehr Leute hier leben, umso grösser würden auch die Ansprüche an Frei- und Erholungsräume, sagt Raumplaner Christian Bachofner. «Attraktive Gebiete sind daher von grosser Bedeutung.»