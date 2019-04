Ursula Dietrich hat viel zu erzählen auf unserem Spaziergang durch das Quartier. Unser gemeinsamer Weg wird uns auch an ihrem Zuhause an der Kronengasse in der unteren Altstadt vorbeiführen, wo sie seit rund 30 Jahren lebt. «In der schönsten Gasse Badens», wie Jenny Sandmeier findet, die ebenfalls im Vorstand des Quartiervereins ist. Doch bis es so weit ist, werden wir noch oft stehen bleiben, es gibt hier vieles zu bewundern und zu entdecken.

Die Mitte der Eidgenossenschaft

An der Oberen Gasse ist zum Beispiel das erste Pfarrhaus eines reformierten Pfarrers (im katholischen Baden) zu finden, das jetzt ein privates Wohnhaus ist. An diesem wie auch an vielen anderen historischen Häusern sind Schilder befestigt, die kurz erklären, welche Bedeutung die Gebäude haben. Wir spazieren in der Weiten Gasse am Bernerhaus vorbei. «300 Jahre lang war Baden der wichtigste Sitz der eidgenössischen Tagsatzung», erklärt Dietrich. Die Delegierten trafen sich im Tagsatzungssaal im Rathaus, das sich am Ende der Rathausgasse befindet. Die Berner hatten damals das Bernerhaus gekauft, um eine feste Stätte zur Übernachtung zu haben. Heute ist es die Stätte für eine Kaffeekapselkette.

Wir gehen weiter in die Rathausgasse, in der sich auf der einen Seite eine Beiz nach der anderen befindet, auf der anderen der Tabakladen, das «Teatro Palino», der Schuhmacher — so viele dem Badener bekannte Orte, die man schon fast zum Inventar zählen könnte. Nach dem Durchschreiten des Schwibbogens beim Stadthaus präsentiert sich die untere Altstadt von ihrer schönsten Seite. Vom Bänkli aus hat man einen atemberaubenden Blick über die Dächer der Häuser in der Kronengasse — und freien Blick auf viele kleine Gärten und Terrassen.