«Schweizerdeutsch ist die Sprache, mit der sich die Menschen hier unterhalten, die sie am meisten brauchen», sagt EVP-Einwohnerrat und Pfarrer Lutz Fischer. Und Fabian Schmid ergänzt: «Wir sollten dem Dialekt, unserer Muttersprache, mehr Wertschätzung entgegenbringen.» Dass auch andere in der Region sich den Dialekt in den RVBW-Bussen zurückwünschen, hätten Kommentare zu einem Artikel auf ihrem Onlineportal «Wettiger Nochrichte» gezeigt. Die Vereinheitlichung der Schreibweise und der Aussprache der Haltestellen begrüssen die beiden. «Vor allem, wenn es die Orientierung für Auswärtige, Hörbehinderte und Fremdsprachige erleichtert», sagt Fischer. «Aber wieso können die Haltestellen nicht einheitlich auf Schweizerdeutsch angeschrieben und ausgesprochen werden?» Werfe man einen Blick auf die Karte, gebe es doch auch offizielle Bezeichnungen im Dialekt wie ‹Chaltbrünneli›, ‹Buessberg› oder ‹Geissberg›. Nur Wettingen solle nicht plötzlich «Wettige» heissen. «Das könnte verwirren», so Fischer.

Doch die beiden Initianten haben die Rechnung ohne den Bund gemacht: Die Haltestellen im Dialekt anzuschreiben, ist nicht möglich, wie Gregor Saladin, Mediensprecher des Bundesamtes für Verkehr (BAV), erklärt. «Das BAV genehmigt auf Antrag von Transportunternehmen, Kantonen oder Gemeinden die Stationsnamen. Gemäss der eidgenössischen Verordnung über die geografischen Namen müssen Orts- oder Strassennamen, aber auch Namen von Haltestellen, in einer der vier Amtssprachen formuliert werden – in der Deutschschweiz ist dies Hochdeutsch.» Damit sollen der überregionale Gebrauch, die irrtumsfreie Verständigung oder das Auffinden der Stationen in Verzeichnissen erleichtert werden, wie es in einer Richtlinie des Bundes heisst. Dies werde so auch durchgesetzt.