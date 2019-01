Die Fasnacht rückt in grossen Schritten näher. In Baden ist sie ein fester Bestandteil der Kultur und des Brauchtums der Stadt und findet heuer vom Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, bis am Aschermittwoch, 6. März, im Stadtzentrum statt. «Seit mehreren Jahrzehnten garantiert ein abwechslungsreiches Programm, bestehend aus Strassenfasnacht, Schnitzelbänken und Umzügen für ein buntes Treiben in der Badener Innenstadt», sagt Fabian Weidmann, Marketingverantwortlicher der Vereinigten Fasnachtsgruppen Baden (VFGB).

Zusammen mit der Spanischbrödli-Zunft zeichnen die VFGB für die Durchführung und Organisation der Badener Fasnacht verantwortlich. Die verschiedenen Veranstaltungen der Badener Fasnacht ziehen laut Organisatoren jährlich über 10 000 Fasnachtsbegeisterte aus der ganzen Schweiz nach Baden. Gespannt ist man auch dieses Jahr auf das Plakettensujet und das Fest-Motto: Es lautet «Blitzblank».

«Die letzte Fasnacht stand ganz im Zeichen des Sparens. In der Zwischenzeit hat sich die Stadtbevölkerung gegen eine Steuerfusserhöhung ausgesprochen. Deshalb wurden dem Fiskus treue blecherne Helfer zur Seite gestellt, um die städtische Schatzkammer wieder zu füllen», sagt Weidmann mit einem Augenzwinkern. Eines sei vorweggeschickt: Das diesjähriges Motto habe nichts mit dem Blankziehen der Stadtregierung zu tun – das sei Schnee von gestern.

«Wenn man es in Baden pressant hat, kann es nun schnell einmal ‹Blitz› machen und dann ist man noch schneller ‹blank›», erklärt Weidmann das Motto. Für Teilnehmer der Badener Fasnacht sei es Ehrensache, eine offizielle Plakette zu tragen. Insbesondere in den Lokalen, in denen die Schnitzelbänke verkehren.

Beim Besuch des Fasnachtsumzugs ist das Tragen einer Plakette obligatorisch. Sie berechtigt zudem während der ganzen Fasnachtswoche zum kostenlosen Busfahren auf dem RVBW-Netz und allen Postauto-Linien von und nach Baden. Die Plakette kann für 10 Franken direkt bei der Spanischbrödlizunft, bei den offiziellen Vorverkaufsstellen sowie bei den Fasnachtsgruppen, Cliquen, Guggenmusiken und Einzelmasken bezogen werden.

Vom Schmudo zur Uuslumpete

Gründe, eine Plakette zu kaufen, gibt es laut Weidmann genügend: «Viele Menschen wissen gar nicht, wie vielfältig das Angebot an der Badener Fasnacht ist.» Für alle Narren hier schon jetzt die wichtigsten Daten zum Vormerken: